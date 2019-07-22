افتتاح قسم الإسعاف والطوارئ في صرمان

افتتح مستشفى صرمان العام قسم الإسعاف والطوارئ ليكون في خدمة المواطنين من الحالات المستعجلة في احتفالية حضرها عميد وأعضاء المجلس البلدي.

وتم إضافة جهاز تصوير الأشعة المقطعية الذي لم يكن موجودا في السابق بقسم الإسعاف تم افتتاح إذ كان مغلقا منذ أشهر بسبب نقص الإمكانات.

وتأتي هذه الجهود من أجل خدمة المواطن وتذليل الصعوبات أمام مرتادي المستشفى وعلى هامش الحدث لم ينس القائمون تكريم مدير المستشفى سابقا الحاج عبدالمجيد أبوحماري بشهادة شكر عرفانا بما قدمه طيلة فترة إدارته للمرفق.

وتشهد مدينة صرمان تحسنا نوعيا في الخدمات في ظل استباب الأمن، فقد نظمت مديرية أمن صرمان بإشراف النيابة العامة حفل تخريج دفعة من الضباط والضباط الصف وذلك بعد اجتيازهم دورة تدريبية أقيمت في مجال التحقيق الجنائي وجمع الاستدلالات للحفاظ على المن في المدينة.

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