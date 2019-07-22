«مالية الوفاق» تحيل أذونات مرتبات يونيو ويوليو إلى المصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يونيو ويوليو لسنة 2019، لكافة الجهات من الخزانة العامة، كما ورد من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، وإحالتها إلى المصرف المركزي.
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بوابة الوسط
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