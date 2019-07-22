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العبيدي سيكون بداية لاعتقالات جديدة في بريطانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقعت صحيفة ميرور البريطانية حدوث المزيد من الاعتقالات على خلفية تفجيرات مانشستر أرينا، التي أودت بحياة 22 شخصًا في مايو 2017، بعد أن تم تسليم شقيق المفجر الانتحاري سلمان العبيدي من ليبيا لمحاكمته في بريطانيا.

ومثل هاشم العبيدي 22 عامًا، أمام قضاة وستمنستر بتهمة القتل ومحاولة القتل والتآمر لإحداث انفجار، ولكن مصادر نقلت عنها صحيفة ميرور البريطانية قالت إن المباحث ينظرون إلى اثنين على الأقل من المشتبه بهم، وما زالوا يعيشون في المملكة المتحدة.

وبحسب ما ورد قال المصدر للصحيفة “هؤلاء الأفراد ظلوا تحت المراقبة لفترة من الوقت، ولا يوجد أي مؤشر على أنهم كانوا يعملون كخلية، لكن الأدلة تربطهم بسلمان عبيدي”

ويُزعم أن هاشم العبيدي، الذي ظل في الحبس الانفرادي في ليبيا لمدة عامين، متورط في شراء مواد كيميائية للقنبلة التي فجرت في أريانا غراندي.

ونقل العبيدي على متن طائرة خاصة بريطانية من مطار معيتيقة ورافقه إلى لندن وفد دبلوماسي وأمني بريطاني في الـ 17 من يوليو الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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