الصحة العالمية: عالجنا 15.000 مريض في ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا أنها عالجت 15.000 مريض في ليبيا خلال الأشهر الـ6 الماضية.

وبينت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن بعض المستشفيات في ليبيا بحاجة إلى دعم إضافي موضحة أنه خلال الاشهر الـ6 الماضية عالجت الفرق الطبية المنتشرة في الشرق والغرب والجنوب 15.000 مريض.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أنها تواصل إرسال الإمدادات الطبية إلى المناطق الحضرية والنائية مبينة أن مدينة الكفرة تسلمت شحنة من الأدوية واللوازم الجراحية التي كانت المنظمة أرسلتها الفترة الماضية مشيرة إلى أن فريق طبي تابع لها قام شهر مارس الماضي بفحص ومعالجة حوالي 6000 شخص في أوباري، غات، سبها.

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