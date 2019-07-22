القوات المسلحة تؤكد تقدمها في محاور طرابلس

بنغازي-العنوان

أكدت شعبة الإعلام الحربي اليوم الإثنين أن القوات المسلحة تتقدم بخطوات ثابتة بعد تقهقر المليشيات بفعل قوة النيران.

وأعلنت القوات المسلحة يوم الأحد أنها اتمت الاستعدادات لمعركة الحسم لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة وضعت الخطة النهائية لاقتحام طرابلس، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية.

وذكر المسماري، يوم الأحد، أن القوات المسلحة بدأت تتقدم وسط تقهقر المليشيات المسلحة، وأن العمليات البرية تسير بشكل جيد.

وأضاف، أن لدى القوات المسلحة تكتيكات معينة تعتمد على الاختراقات بواسطة الهجوم المشاة بدل القوة الثقيلة، ما أدى إلى إطالة المعركة.

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