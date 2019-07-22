رفع القوة القاهرة عن عمليات شحن خام حقل الشرارة من ميناء الزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوّة القاهرة عن عمليات شحن خام حقل الشرارة من ميناء الزاوية، وذلك بعد النجاح في إعادة فتح الصمام الذي تم إقفاله بخط شحن النفط من حقل الشرارة الى ميناء الزاوية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى فتح الصمام رقم (13)، والذي قامت مجموعة مجهولة الهوية بإغلاقه يوم الجمعة الماضي مشيرة إلى أن الفرق الفنية التابعة لكلّ من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية قامت بإجراء اختبارات على طول مسار الخطّ للتأكّد من أنّ كلّ الصمامات تعمل بشكل طبيعي.

وأشارت المؤسسة إلى أنه جرى استئناف عمليات الإنتاج ومختلف العمليات النفطية الأخرى صباح اليوم الاثنين مجددة إدانتها لهذا العمل التخريبي، والذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه فيما تواصل السلطات المعنية بحثها عن مرتكبي هذا الفعل المشين.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارا من يوم أمس الأول السبت نتيجة لتوقّف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بين منطقة الحمادة وميناء الزاوية يوم الجمعة من قبل مجموعة مجهولة الهوية، وهو ما تسبب في خسارة ما يناهز 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي بقيمة قرابة 19 مليون دولار يوميا؛ الأمر الذي يحول دون قدرة المؤسسة على القيام بعمليات شحن النفط الخام بالميناء.

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