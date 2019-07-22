وزارة الدفاع التونسي تعلّق على حادثة الطائرة الحربيّة الليبية

قالت وزارة الدفاع التونسي إن أجهزة المراقبة العسكرية تفطّنت اليوم الاثنين في حدود الساعة السابعة والنّصف إلى اختراق طائرة ليبية للمجال التونسي منطقة بني غزال التابعة لولاية مدنين جنوب شرقي تونس.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها إنها فعّلت في الحين “منظومة الأهبة العمليّاتية لاعتراضها والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها”.

وأشار البلاغ إلى أن طائرة عسكرية تونسية توجهت “على عين المكان وتبيّن أن هذه الطائرة عسكرية ليبية من نوع L39 يقودها ضابط طيار برتبة عقيد الّذي أفاد في أولى تصريحاته أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب، وقد أجريت معه الأبحاث الأولية بمنطقة الحرس الوطني بمدنين فيما سيتواصل البحث في الموضوع من قبل السلط القضائية العسكرية بحكم طبيعة الطائرة”.

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