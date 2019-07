“السراج” يبحث ملف المستشفيات الميدانية والعلاج بالداخل والخارج

اجتمع صباح اليوم الأثنين رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج مع كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ومدير مركز الطب الميداني طارق الهمشري.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس تأمين مواقع المستشفيات الميدانية وتوفير كافة احتياجاتها وحماية العناصر الطبية العاملة بها، كما ناقش الية تنفيذ البرامج والخطط المتعلقة برفع كفاءة الوحدات الطبية الميدانية.

وتطرق الاجتماع إلى ملف العلاج بالداخل والخارج والألية المعتمدة لتقديم العلاج بطريقة سريعة وفعالة.

