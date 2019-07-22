الكشف عن تبعية الطائرة التي هبطت في اضطراريا في تونس

أعلنت قاعدة الوطية الجوية أن الطائرة العسكرية التي هبطت اضطراريا في تونس تتبع الجيش الليبي.

وأوضحت قاعدة الوطية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن العقيد طيار فرج الصغير قائد الطائرةL-39اضطر للهبوط بتونس نظراً لتعرضه لخلل فني في اجهزة الملاحة الجوية مبينة أنه خرج من قاعدة براك الجوية الشاطئ اليوم الاثنين متجها إلى قاعدة الوطية الجوية.

من جانبه نفى الناطق باسم قوات حكومة الوفاق مصطفى المجعي لبوابة إفريقيا الإخبارية ما تردد من أنباء حول تبعية الطائرة لقوات الوفاق مبينا أن جميع طائرات الوفاق في قواعدها.

وقالت وزارة الدفاع التونسي إن أجهزة المراقبة العسكرية تفطّنت اليوم الاثنين في حدود الساعة السابعة والنّصف إلى اختراق طائرة ليبية للمجال التونسي منطقة بني غزال التابعة لولاية مدنين جنوب شرقي تونس.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها إنها فعّلت في الحين “منظومة الأهبة العمليّاتية لاعتراضها والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها”.

وأشار البلاغ إلى أن طائرة عسكرية تونسية توجهت “على عين المكان وتبيّن أن هذه الطائرة عسكرية ليبية من نوعL39يقودها ضابط طيار برتبة عقيد الّذي أفاد في أولى تصريحاته أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب، وقد أجريت معه الأبحاث الأولية بمنطقة الحرس الوطني بمدنين فيما سيتواصل البحث في الموضوع من قبل السلط القضائية العسكرية بحكم طبيعة الطائرة”.

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