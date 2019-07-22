عاجل.. وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة : الطائرة الحربية تابعة للقوات المسلحة وقد هبطت اضطراريًا في تونس

البيضاء 22 يوليو 2019 (وال)- أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأثنين، أن الطائرة الحربية نوع L 39 التي هبطت في الأراضي التونسية هي تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقالت الوزارة الخارجية – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن الطائرة الحربية كانت في مهمة استطلاعية دورية، وقد تعرضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريًا في منطقة بن غزيّل بولاية مدنين الشمالية بالجمهورية التونسية الشقيقة.

وأكدت الوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة بأنها على تواصل مع السلطات التونسية، لضمان استرجاع الطيار والطائرة الحربية بأمان إلى أرض الوطن. (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

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