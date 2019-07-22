مدير أمن الجفارة يطلق هذا التحذير

عقد مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر إلطيف اجتماعا برؤساء المراكز والأقسام بالمديرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية داخل المنطقة وتفعيل الجهات الأمنية التابعة للمديرية ودعم الدوريات والتمركزات الأمنية بمنطقتي السواني والكريمية وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة لعدد من المقار التابعة للمديرية.

وشدد مدير أمن الجفارة على ضرورة الضبط والربط والالتزام بالحضور محذرا من أنه سوف يجرى تنفيذ أقصى العقوبات على المتغيبين عن أعمالهم والمقصرين في أداء واجباتهم.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات اتخذت بعد توفير الاحتياجات اللازمة والضرورية لأداء الواجب الأمني بالشكل الصحيح من قبل رجال الأمن والشرطة بالمديرية مشيرة إلى أن مديرية أمن الجفارة تحصلت خلال المدة الماضية على دعم من وزارة الداخلية لأداء الواجب الأمني بالشكل المطلوب وحفظ الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

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