وزير الدفاع التونسي يبحث مع قايد السبسي هبوط الطائرة الليبية في تونس

استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين بقصر قرطاج بالعاصمة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، في أول ظهور للرئيس منذ يوم 5 يوليو بعد الوعكة الصحيّة التي مرّ بها.

وصرّح وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي عقب اللقاء أنه استعرض مع رئيس الدولة الوضع الأمني بالبلاد وخاصّة على الحدود والجاهزية العليا للقوات العسكرية بفضل التنسيق المستمرّ بين المؤسستين العسكرية والأمنية، مشيرا في التصريح إلى مراقبة الأجواء الجوية بما يحيل إلى الطائرة الليبية التي هبطت اضطراريا جنوب البلاد صباح اليوم الاثنين.

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