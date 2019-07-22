بالتفاصيل والصور.. شاب يسرق أموال ومجوهرات والدته في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن شابا قام بالاشتراك مع صديقة بسرقة مجوهرات وأموال والدته.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن امرأة تقدمت بشكوى لمركز شرطة الفرناج بعد سرقة ونهب خزنة حديدية في بيتها دون استعمال قوة والتي كان بداخلها مبلغ 14500 دينار ليبي، 4 احجار كريمة سعر الواحدة 60 الف دينار، عقد ذهبي، اسوار ذهبي، اقراط ذهبية .

وأوضحت مديرية الأمن أنه بعد استيفاء كامل إجراءات الاستدلالات بالمركز قامت فرقة التحري بقسم المعلومات و التوثيق والتحري بالمديرية بجمع الأدلة والمعلومات عن المشتكية ومحل إقامتها ومن خلال توظيف بعض المعلومات التي أدلت بها المشتكية تم القبض علي اثنين مشتبه بهما وعمر كل منها 22 سنة ومن خلال التحقيق الأولي معهم تبين أن أحد المشتبه بهما وهو ابن المشتكية قام بالتعاون مع المشتبه به الثاني صديقه لتسهيل عملية السرقة من داخل المنزل وذلك بإعطاء نسخة من مفاتيح المنزل ومفتاح الخزنة الخاصة بأمه وخطط موعدا لإجراء عملية السرقة بعد مغادرة الأم البيت وهذا ما تم فعلا.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أنه بعد استيفاء كافة التحقيقات تم استرجاع كافة المسروقات واحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

ولفتت مديرية الأمن إلى أن المشتكية طالبت باطلاق سراح ابنها السارق.

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