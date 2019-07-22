لأول مرة في ليبيا.. مناقشة أطروحة دكتوراه عن بعد

عقدت لأول مرة في تاريخ الدراسات العليا في الجامعات الليبية جلسة علمية عن بعد لمناقشة أطروحة دكتوراه مقدمة من الطالب العراقي عبد الأمير حسين بعنوان “علاقة القنوات التعليمية التلفزيونية العراقية بتدعيم القيم التربوية لطلاب المدارس الثانوية..قناة فضائية العراق التربوية انموذجا”.

وجرى مناقشة الرسالة عن بعد عبر خدمة الجوجل “دي يو” الذي يربط بين تواجد الطالب في بلده العراق وبين أعضاء لجنة المناقشة في قاعة الاجتماعات بالأكاديمية الليبية بطرابلس.

وأشرف على الاطروحة العلمية أ.د/سالم عيسى بلحاجمشرف أول. وأ.د/طالب عبد الحسين فرحان مشرف ثان كما تألفت لجنة المناقشة من المشرفين وأ.د/محمد شرف الدين الفيتوري الاكاديمية الليبية عضوا وأ.د/محمد علي الأصفر جامعة الزيتونة عضوا .وأ.د/ الطاهر عمار العباني جامعة طرابلس عضوا و د/ إبراهيم سليمان جامعة الزاوية عضوا

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