ننشر توصيات المشاركين بورشة عمل” ليبيا بلا تطرف”

خاص المتوسط/ حنان منير

أوصت ورشة العمل التي عقدت بـ المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تحت عنوان “دور الأزهر في مواجهة التطرف والإرهاب للأئمة والخطباء الليبيين” – ” ليبيا بلا تطرف ” لعدد 50 إماما من أئمة دولة ليبيا الشقيقة ، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، بالحفاظ علي وحدة ليبيا ونسيجها الاجتماعي ، والتمسك بالمنهج الوسطي المعتدل ونبذ التطرف والغلو والإرهاب، ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية للعمل على تماسك الدولة، واتخاذ المنهج الأزهري نموذجا يحتذى في فهم النصوص الدينية.

وأوضح الشيخ أكرم الجراري، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، الاثنين، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه حضر الورشة د. محمد عبد الفضيل القوصى، وأسامة ياسين نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، د. إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقاً المستشار العلمي للمنظمة، د. جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية، والشيخ أكرم الجراري رئيس فرع المنظمة بليبيا.

