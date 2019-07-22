الضمان يدرس تصحيح بيانات المعاشات الأساسية

ناقش رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي مع مديري فروع الصندوق، الخدمات التي تقدمها فروعهم والأعمال التي يقومون بها لخدمة رسالة وأهداف الصندوق.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمقر الإدارة العامة في مدينة بنغازي إلى بحث ما تم إنجازه والخطوات المتعلقة ببرنامج استكمال وتصحيح بيانات المعاشات والوقوف على العراقيل والصعاب التي حالت دون الانتهاء منه وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تسهلها وتسرع من إنجاز هذا الاستحقاق بالشكل الصحيح بما يعود بالفائدة على المؤسسة والمنتفعين بخدماتها.

وتم الاجتماع بحضور مديري فروع طرابلس والزاوية وشرق بنغازي بالإضافة إلى مدير إدارة الشؤون المالية ورئيس اللجنة المركزية لتصحيح واستكمال بيانات المعاشات و مدير إدارة شؤون الفروع ومدير إدارة المعاشات والمنافع.

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