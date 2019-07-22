غات تتحدى الظروف وتعقد امتحانات الشهادة

انطلقت امتحانات طلبة شهادة الإعدادية في المدن الليبية وفي مدينة غات التي تلملم جراحها بعد تعرضها للفيضانات التي اجتاحت المدينة وشردت أهلها يشارك 583 طالبا وطالبة في هذه العملية موزعين على 4 مراكز هي غات المركز والبركت وتهالا والعوينات.

ومع بدء الامتحان متأخرا في أول يوم له في لجنة مدرسة غات الثانوية حاول القائمون عليه تدارك الإرباك فكان الاختبار على الطلبة هينا .

وجرت الامتحانات حتى الآن دون أي خروقات وما يزال الأسبوع في مطلعه على أمل أن تتم كل الامتحانات في يسر ويتجاوز الطلبة المعيقات ويتم تذليل الصعاب لهم لينالوا شهاداتهم وينتقلوا إلى المرحلة اللاحقة.

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