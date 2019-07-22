خارجية المؤقتة تكشف مهمة الطائرة العسكرية التي هبطت بتونس

أكدت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أن الطائرة العسكرية التي هبطت في تونس تتبع القوات المسلحة.

وأوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان لها أن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية دورية وتعرضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا في منطقة بن غزيل من معتمدية مدنين الشمالية بتونس. وشددت وزارة الخارجية على أنها على تواصل مع السلطات التونسية لضمان استرجاع الطيار والطائرة بأمان.

وقالت وزارة الدفاع التونسي إن أجهزة المراقبة العسكرية تفطّنت اليوم الاثنين في حدود الساعة السابعة والنّصف إلى اختراق طائرة ليبية للمجال التونسي منطقة بني غزال التابعة لولاية مدنين جنوب شرقي تونس.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها إنها فعّلت في الحين “منظومة الأهبة العمليّاتية لاعتراضها والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها”.

وأشار البلاغ إلى أن طائرة عسكرية تونسية توجهت “على عين المكان وتبيّن أن هذه الطائرة عسكرية ليبية من نوعL39يقودها ضابط طيار برتبة عقيد الّذي أفاد في أولى تصريحاته أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب، وقد أجريت معه الأبحاث الأولية بمنطقة الحرس الوطني بمدنين فيما سيتواصل البحث في الموضوع من قبل السلط القضائية العسكرية بحكم طبيعة الطائرة”.

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