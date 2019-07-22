زبائن “الصحارى” في الغريفة يعبرون عن غضبهم

يزدحم ويتدافع المواطنون داخل مصرف الصحارى فرع الغريفة بشكل يومي ولساعات طويلة من أجل الوقوف أمام شبابيك الصرف للاستفادة من خدماته التي تدنت كثيرا في الأشهر الأخيرة، وما كان من زبائنه إلا أن يعبروا عن استيائهم من خلال وقفة احتجاجية طالبت بوضع حلول عاجلة لتحسين الخدمات أسوة بالمصارف الأخرى.

وكان من أبرز الأسباب التي فاقمت من وضع المصرف هي تردي خدمات الإنترنت واستحداث منظومة رقمية مع ضعف كفاءة الموظفين الأمر الذي أثر في سرعة تقديم الخدمات التي توقفت يوم الخميس من كل أسبوع، ناهيك عن تأخر افتتاح أبواب المصرف أمام الزبائن.

وسط غياب السيولة وتدني مستوى خدمات مصرف الصحارى بالغريفة يستمر الحراك في احتجاجه لحين الاستجابة لكافة المطالب خلال أسبوع من صدور البيان وفي حالة عدم الاستجابة سيتم تصعيد الاحتجاج، وتبقى وعود إدارة المصرف بتحسين الخدمات مرهونة بتوفير الظروف الملائمة لها.

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