توزيع مساعدات غذائية على المهاجرات في طرابلس

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس فرع طريق السكة توزيع مساعدات غذائية على نزيلات فرع الجهاز.

وقال المسؤول الإعلامي لفرع الجهاز نقيب حسني أبوعيانة أن فريق العمل التابع لمنظمة شفا قام بتوزيع عدد 18 علبة بسكويت خاص بالنساء الحوامل على المهاجرات غير الشرعيات من نزيلات فرع الجهاز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.

وبين أبوعيانة أن منظمة شفا قامت خلال الفترة الماضية بتوزيع اعانات غير غذائية على نزلاء فرع الجهاز

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت إلى ضرورة “ألا يتم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية بالبحر المتوسط، على أي حال إلى معسكرات اعتقال في ليبيا” قائلة إن “الوضع الإنساني في المعسكرات مدمر، هناك نقص في الأطعمة والماء وكثيرون بحاجة ملحة لمساعدات طبية فضلا عن ذلك فإن معسكرات الاعتقال بالعاصمة الليبية طرابلس تقع وسط تبادل إطلاق نار من جانب جماعات مسلحة”.

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