أمن طرابلس يضبط تشكيلًا عصابيًّا تخصص في سرقة السيارات بالإكراه

ضبط قسم المعلومات والتحري بمديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، تشكيلًا عصابيًّا يمتهن سرقة السيارات بالإكراه.

واعترف المقبوض عليهم، بتنفيذ عديد سرقات السيارات بالإكراه، وبقوة السلاح، في الطريق العام، واستعمالهم سيارة «سامسونغ بيضاء اللون»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وفق بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الأحد، ألقت قوات أمن طرابلس القبض على تشكيل عصابي قام بالسطو وسرقة 300 ألف دينار وبعض المقتنيات الثمينة من أحد منازل المواطنين.

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