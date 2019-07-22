بلدية بنغازي: صيانة أعمدة الانارة في الصابري

أعلنت بلدية بنغازي أنها شرعت في تنفذ مشروع صيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات وتركيب قواعد للأعمدة وتغيير للكوابل المتهالكة لعدد خمسة شوارع بمنطقة الصابري.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن أعمال الصيانة شملت شارع توكره من مقبرة سيدي أعبيد وحتى مُفترق الفندق البلدي مع مستشفى الجمهورية، وشارع العروبة من جزيرة برنيق وحتى مُفترق سوق مجمع بنغازي التجاري (سوق العرب سابقاً)، وشارع سورية من شارع الكورنيش وحتى مُفترق نادي التحدي، وشارع الخطوط من فندق ريجنسي وحتى مُفترق شركة الخطوط سابقاً، وشارع (عشرة) من شركة الكهرباء حتى مُفترق مقبرة سيدي أعبيد.

وأصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري تعليماته بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتركيب في مُدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ بداية العمل لتوفير الإنارة الكافية لهذه الشوارع بأسرع وقت ممكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

