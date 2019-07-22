الزائدي: استعادة الدول بعد انهيارها ليس بالأمر اليسير

دعا أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى الزائدي إلى دعم قوات الجيش الليبي.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “عندما تنهار الدول وتدمر الأوطان، ويتولى السفهاء والبلهاء والبلداء إدارة البلدان فإن استعادتها ليست بالأمر اليسير، تحتاج إلى صبر وحسن تخطيط وتدبير، لكن الأهم هو الوعي بطبيعة الحال والفهم لمتطلبات النصر، والاستعداد للتضحية والفداء”.

وأضاف الزائدي “اليوم دعم القوات المسلحة في معركتها التاريخية واجب على القوى الوطنية، ونصرتها مسؤولية كل القوى الشعبية”.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح عشرات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيي

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