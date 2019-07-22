السراج يبحث تأمين المستشفيات الميدانية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الإثنين، بوزير الداخلية فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ومدير مركز الطب الميداني طارق الهمشري، لبحث أوضاع المستشفيات الميدانية وتأمينها.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، إلى توفير كافة احتياجات المستشفيات الميدانية وحماية العناصر الطبية العاملة بها، إضافة إلى مناقشة آلية تنفيذ البرامج والخطط المتعلقة برفع كفاءة الوحدات الطبية الميدانية، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للسراج.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف العلاج بالداخل والخارج والآلية المعتمدة لتقديم العلاج بطريقة سريعة وفعالة.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على قصف المستشفى الميداني في منطقة السواني غربي العاصمة، الذي أسفر، الثلاثاء الماضي، عن إصابة أربعة أشخاص «مسعف و3 من سائقي سيارات الإسعاف»، إضافة إلى تدمير معدات طبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

