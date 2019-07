التقى السفير الإيطالي لدى ليبيا غوسيبي بوتشينو، مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، ميلاد الطاهر لبحث التحضير للجنة التوجيهية الأولى للبرنامج الثنائي لتحسين الخدمات المقدمة إلى البلديات، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الإيطالية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”.

