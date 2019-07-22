تعليم الوفاق: تجهيز مكافآت الامتحانات للجان التي لم تصرف مستحقاتها

وجه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق مصطفى حمزة خطابا إلى رئيس القسم المالي التابع له يدعوه في لتجهيز مكافآت الامتحانات لجميع اللجان التي لم تصرف مستحقاتهم المالية خلال السنة الماضية وذلك تمهيداً لصرفها من مخصصات العام الجاري.

وبدأ يوم أمس الاحد 91149 طالب وطالبة في أداء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مختلف المناطق التابعة لحكومة الوفاق الوطني، حسب الجدول المعد من قبل المركز الوطني للامتحانات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الوزارة وضعت تسهيلات للطلبة النازحين من مناطق الاشتباكات، حيث فتحت باب التسجيل في المدة الماضية للطلبة النازحين للتسجيل في منظومة الامتحانات بالأماكن النازحين إليها، كما يوفر مركز الامتحانات أوراق امتحانات احتياطية في لجان الامتحانات تتيح للطلبة الذين لم يستطيعوا تسجيل أماكن نزوحهم، أو النازحين مؤخرا الدخول إلى الامتحانات.

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