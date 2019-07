التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “عبدالسلام كاجمان”، اليوم الإثنين، مدير مركز ضمان جودة المؤسسات التعليمية “محمد العتوق”، لبحث عملية اعتماد معايير المؤسسات التعليمية في التعليم العام والخاص، المستمد من القانون (18) لسنة 2018م

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، استعرض اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، خطط المركز الاستراتيجية لتصويب وزيادة جودة واقع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في ليبيا .

وأشار “العتوق”، إلى تقدم عدد من المؤسسات التعليمية في البلاد للحصول على الاعتماد المؤسسي والرامي من قبل مركز الجودة إلى ترسيخ دعائم توصل السياسات العامة للدولة إلى زيادة جودة التعليم في ليبيا، بما يتناسب مع المعايير العالمية، مؤكدا تحصل بعض المؤسسات التعليمية العامة في ليبيا على اعتماد ضمان الجودة من المركز.

The post كاجمان يبحث اعتماد معايير المؤسسات التعليمية في التعليم العام والخاص appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية