عقب هبوط طائرة حربية ليبية اضطراريًا في تونس.. السبسي يلتقي بوزير دفاعه

تونس-العنوان

عقب هبوط طائرة حربية ليبية اضطراريًا في تونس عقد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الاثنين، اجتماعا بوزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية قال عبد الكريم الزبيدي أنّ اللقاء استعرض الوضع الأمني بالبلاد وخاصّة على الحدود مع ليبيا والجاهزية العليا للقوات التونسية بفضل التنسيق المستمرّ بين المؤسستين العسكرية والأمنية.

وكانت قد هبطت طائرة حربية اضطراريًا اليوم الإثنين داخل الأراضي التونسية، وأوضحت قاعدة الوطية الجوية في بيان أن قائد الطائرة “عقيد طيار فرج الصغير” اضطر للهبوط بـدولة تونس الشقيقة نظراً لتعرضه لخلل فني في أجهزة الملاحة الجوية.

وأشارت إلى أن الطائرة انطلقت من قاعدة براك الجوية الشاطئ صباح اليوم متجهة إلى قاعدة الوطية الجوية. وأعلنت وزارة الدفاع التونسية أن طائرة حربية ليبية من طراز L39 اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدينة مدنين.

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