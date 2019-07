بلدية سرت تتابع سير الامتحانات بالمعاهد المهنية المتوسطة بالمدينة

خاص المتوسط/ حنان منير

قام عضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم صالح عيادة، برفقة مدير مكاتب المعاهد المتوسطة والمهنية فتحي زايد، ومدير مكتب الامتحانات بالمعاهد مفتاح جاب الله ورئيس لجان الامتحانات علي غيت، ومتابع الامتحانات للمعاهد المتوسطة مفتاح الصداعي، بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بالمعاهد المهنية المتوسطة بسرت

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن الجولة التفقدية شملت لجان معهد أسماء بنت أبى بكر للمهن الشاملة بسرت ولجنة معهد الخليج المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية

