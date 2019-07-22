“تأمين المستشفيات الميدانية” على طاولة السراج

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اجتماعا اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ومدير مركز الطب الميداني السيد طارق الهمشري.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، تناول تأمين مواقع المستشفيات الميدانية وتوفير كافة احتياجاتها وحماية العناصر الطبية العاملة بها، كما ناقش آلية تنفيذ البرامج والخطط المتعلقة برفع كفاءة الوحدات الطبية الميدانية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع تطرق إلى ملف العلاج بالداخل والخارج والآلية المعتمدة لتقديم العلاج بطريقة سريعة وفعالة، دون أن يتم الإعلان عن اتخاذ قرارات جديدة.

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