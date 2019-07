معيتيق يبحث أسباب انخفاض معدل التحصيل الجمركي

المتوسط:

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاثنين، مع كل من وزير المالية، نائب رئيس مصلحة الجمارك، والمختصين بالمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة، لبحث الأسباب التي أدت لانخفاض معدل التحصيل الجمركي على المستوى المقدر للإيرادات الجمركية في الترتيبات المالية المعتمدة لهذا العام من خلال البيانات الفعلية للإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أكد على ضرورة معالجة العجز في الإيرادات من خلال تعديل مقترح التعريفة الجمركية من أجل الوصول للتقديرات المعتمدة، ومعالجة التأخير الحاصل في توريد الإيرادات الناجم عن تأخير تحويل الإيرادات عن طريق المصارف التجارية.

كما استعرض المجتمعون الخطوات الواجب اتخاذها لآلية تطوير تحصيل الإيرادات عن طريق المراكز الجمركية في المناطق وتسريع تحصيلها وضبطها من خلال تنفيذ النظام الجمركي الإلكتروني، والاتفاق على تكليف مصلحة الجمارك إعداد مقترح بالخصوص.

