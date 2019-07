المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، أن مقاتلات سلاح الجو تستهدف أليات الجماعات المسلحة بالقرب من مسجد فطره بمحور عين زارة.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم الاثنين، أنه ” قد تم تدمير عدد من الآليات وتقدمت القوات بشكل كبير في المحور”.

The post الجيش: السلاح الجوي يستهدف الميليشيات في محور عين زارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية