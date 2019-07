أطباء بلا حدود: المهاجرون في ليبيا في مرمى النيران

المتوسط:

أكدت الرئيسة الدولية لمنظمة أطباء بلا حدود، الدكتورة جوان ليو، أن المهاجرين واللاجئين بمراكز الاحتجاز الليبية، يقبعون في مرمى النيران، وتحت خطر الغارات الجوية، وغير قادرين على الهرب.

وأوضحت ليو، خلال مؤتمر صحفي تعقده منظمتي أطباء بلا حدود وإس أو إس ميديتراني، حول استئناف أنشطة البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، اليوم الاثنين، أن فرق المنظمة تعمل في طرابلس والزنتان ومصراتة وخمس وزليتن وبني وليد.

وأشارت إلى أن فرق المنظمة ترصد الظروف الصعبة التي تواجه المهاجرين واللاجئين الذين يُعادون قسرا إلى ليبيا.

وزادت: ” نحن نواجه حربا هدفها إقناع الرأي العام بأنّ موت ومعاناة آلاف الأشخاص في ليبيا هو واقع مقبول”.

وأكدت أن المنظمة ستعود إلى البحر اليوم، لأنّ حياة الناس في خطر الموت، قائلة: “سنعود إلى البحر اليوم قبل فوات الأوان”.

وتعرض مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء مطلع الشهر الجاري، لقصف جوي ، ما خلف العديد من القتلى والجرحى.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

