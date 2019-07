المتوسط

التقى اليوم الممثل الخاص غسان سلامة مع رئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج، اليوم الاثنين.

واجريا جولة افق موسعة للأوضاع الداخلية والخارجية، كما تباحثا في سبل وقف التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي في اطار قرارات مجلس الامن الدولي و في معالجة الاوضاع الانسانية الصعبة التي خلفتها الاشتباكات العسكرية.

