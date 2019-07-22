سلطات شرق ليبيا: "الطائرة الحربية التي حطت في تونس تابعة لقوات حفتر"

أعلنت “وزارة الخارجية والتعاون الدولي” في “الحكومة الليبية المؤقتة” الموازية أن الطائرة الحربية، نوع L39، التي حطت الاثنين اضطراريا في تونس تعود إلى قوات المشير خليفة حفتر الذي يشن هجوما على العاصمة طرابلس منذ أكثر من 3 أشهر. وتداولت وسائل إعلام تونسية صورا تظهر الطائرة الحربية رابضة على طريق عام في منطقة بن غزيل في ولاية مدنين التونسية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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