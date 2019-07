الاستشاري يبحث دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تحقيق العدالة

المتوسط:

التقى مقرر المجلس الاستشاري، محمد أبوسنينة، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نعمان الشيخ”، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمناقشة دور الهيئة في تطبيق مبدأ احترام القانون وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن اللقاءالذي عقد بمقر المجلس في طرابلس، بحث أيضا دور المجلس في دعم الهيئة ومساندتها لأداء مهامها على أكمل وجه.

