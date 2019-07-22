طرابلس.. ابن يستعين بصديقه لسرقة والدته

تقدمت سيدة بشكوى لدى مركز شرطة الفرناج في طرابلس أفادت فيه بتعرض منزلها لسطو وسرقة خزنة حديدية دون استعمال قوة.

وقال مكتب العلاقات العامة في مديرية أمن طرابلس بصفحته في “فيسبوك”، إنه تم فتح محضر جمع استدلالات، حيث قالت السيدة إن الخزنة تحوي 14500 دينار ليبي، و4 أحجار كريمة يبلغ سعر الواحدة 60 ألف دينار، عقد ذهبي، وأسوار ذهبي، وأقراط ذهبية.

وأضاف المكتب أن فرقة التحري بقسم المعلومات والتوثيق والتحري بالمديرية قامت بجمع الأدلة والمعلومات عن المشتكية ومحل إقامتها، ومن خلال توظيف بعض المعلومات التي أدلت بها المشتكية تم القبض على ابنها وصديقه.

وأشار المكتب إلى أن الابن قام بتسهيل عملية السرقة عبر إعطاء نسخة من مفاتيح المنزل ومفتاح الخزنة لصديقه، وخطط موعدا للسرقة بعد مغادرة الأم البيت.

وأكد أنه وبعد استيفاء كافة التحقيقات تم استرجاع كافة المسروقات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، ونشر مكتب العلاقات العامة صورا تبين المسروقات والشخصين المضبوطين دون إظهار وجوههما، منوها إلى أن الوالدة عادت إلى المركز تتوسل بإطلاق سراح ابنها السارق.

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