الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول للعام الحالي محور لقاء معيتيق مع المالية والضرائب

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، وزير المالية، ونائب مدير عام مصلحة الضرائب، والمختصين بالمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض الموقف الفعلي لإجمالي الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الحالي، بتحقيق فائض قدره” 104″ مليون دينار عن الإيرادات المقدرة بموجب الترتيبات المالية.

وتطرق الاجتماع إلى المشاكل والصعوبات التي تواجهه المصلحة كالتأخير في عملية المقاصة وإجراء التحويلات الخاصة بالإيرادات من قبل المصارف التجارية.

