توزيع مساعدات غذائية على المهاجرات بفرع جهاز طرابلس

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس فرع طريق السكة بتوزيع مساعدات غذائية على نزيلات فرع الجهاز.

وأوضح المسؤول الإعلامي لفرع الجهاز، حسني أبوعيانة، أن فريق العمل التابع لمنظمة شفا قام بتوزيع عدد 18 علبة بسكويت خاص بالنساء الحوامل على المهاجرات غير الشرعيات من نزيلات فرع الجهاز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، مشيرا إلى أن منظمة شفا قامت خلال الفترة الماضية بتوزيع إعانات غير غذائية على نزلاء فرع الجهاز

