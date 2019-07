أعلن رئيس المكتب الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس، حسني أبو عيانة، استمرار فريق العمل التابع للمنظمة الدولية للهجرة في تقديم العلاج المجاني والخدمات الصحية الأولية للمهاجرين غير الشرعيين من نزلاء فرع طرابلس طريق السكة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة

