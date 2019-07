المحجوب يبحث المعوقات التي تواجه تمكين المرأة في ليبيا

خاص المتوسط / حنان منير

التقت المكلفة بشؤون المرأة على مستوى ليبيا من القيادة العامة للجيش، عائشة البرغثي، مع مدير إدارة التوجيه المعنوي خالد المحجوب.

وأوضحت البرغثي، الإثنين، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن اللقاء بحث المعوقات التي تقف أمام تنسيقية تمكين المرأة الليبية، وتجميع قدرات المرأة، وإبراز دورها الفعال بالاستعانة بذوي الكفاءات

وأشارت البرغثي، إلى استعداد المحجوب للوقوف إلى جانب المرأة وتولي دور سيادي فعال للوطن

