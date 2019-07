ماكرون: طلبت من ” الوفاق” ضمان إنهاء احتجاز المهاجرين حفاظا على سلامتهم

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن نحو 14 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وافقت على “آلية تضامن” جديدة اقترحتها ألمانيا وفرنسا لتوزيع المهاجرين في أنحاء الاتحاد.

وكان وزراء الخارجية والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في باريس لمناقشة الهجرة والمسائل الأمنية.

وقال ماكرون للصحفيين “في ختام اجتماع هذا الصباح، عبرت 14 دولة عن موافقتها من حيث المبدأ على الوثيقة الفرنسية الألمانية”.

وأضاف ماكرون أن فرنسا طلبت من الحكومة الليبية ضمان إنهاء احتجاز المهاجرين في ليبيا واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامتهم.

