صحفية تونسية تروي لـ”218″ تفاصيل حادثة الطائرة

قالت الصحفية بموقع “تونس الرقمية” عفاف الودرني، إن مقاتلة لوزارة الدفاع في بلادها اعترضت طائرة اخترقت الحدود واضطرت للهبوط في منطقة الجبل الأحمر، قبل أن تعمل المقاتلة على تأمين الموقع الذي وقعت فيه الطائرة الحربية الليبية.

وأشارت الصحفية في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS218″، اليوم الاثنين، أنه وبعد هبوط الطائرة، تبيّن للسطات التونسية أنها ليبية ويقودها طيار برتبة عقيد، فيما باشر الحرس الوطني التونسي التحريات الأولية في منطقة مدنين.

وأكدت الصحفية أن الطيار الليبي هبط بطائرته بحرفية عالية، حيث واجه الطيار صعوبة في الهبوط نظرا لوجود شاحنة على الطريق، إلا أنه نجح في تجنبها والهبوط بالطائرة بسلام دون حدوث أي أضرار جسدية أو مادية.

وكانت قاعدة الوطية الجوية ذكرت في بيان أن الطائرة العسكرية الليبية التي هبطت قرب مدنين في تونس تابعة لها.

وأفادت القاعدة أن قائد الطائرة هو عقيد طيار فرج الصغير، حيث كان في طلعة جوية بالطائرة L-39 التابعة للقوات الجوية بالقيادة العامة، موضحة أنه اضطر للهبوط على الأراضي التونسية، نظراً لتعرضه لخلل فني في أجهزة الملاحة الجوية.

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