السراج وسلامة يبحثان وقف التصعيد العسكري

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الاثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، وأجريا نقاشا موسعا تناول الأوضاع الداخلية والخارجية.

وقالت البعثة الأممية بحسابها الرسمي في “تويتر”، إن السراج وسلامة تباحثا في سبل وقف التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفتها الاشتباكات العسكرية.

ويتزامن اللقاء مع اشتداد الاشتباكات بعدة محاور في ضواحي طرابلس، في حين قصف الطيران الحربي التابع الجيش الوطني، معسكر اللواء الرابع، مساء الأحد.

وقالت البعثة الأممية، السبت، إنها تعمل ما بوسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين من أي استهداف، والاهتمام بمن أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم.

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