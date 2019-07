نائب رئيس منظمة خريجي الأزهر: نضع إمكانيات المنظمة لدعم ليبيا

المتوسط:

قال أسامة ياسين، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، إن دعم ليبيا ضد التطرف والإرهاب والتشدد أحد الأهداف الرئيسية للمنظمة، على أن نكون مع الشعب الليبي ووضع إمكانيات المنظمة فى خدمة تلك الأهداف.

وأضاف خلال كلمته بورشة عمل ” دور الأزهر الشريف في مواجهة التطرف والإرهاب” بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمشاركة 50 إماما وخطيباً من علماء ليبيا يمثلون مختلف المناطق، ونخبة من كبار علماء الأزهر الشريف، أنه أصبح لدينا فرع قوى في ليبيا وهو فرع له احتياطي من الأئمة وسنجمع كل من تم تدريبهم من الأئمة وعمل مؤتمر .

