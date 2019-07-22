اللواء المسماري : الجيش سيؤمن العاصمة لانطلاق العملية الديمقراطية

أكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، استعداد القوات المسلحة للمرحلة الحاسمة من معركة طرابلس، مضيفا أن الجيش على مشارف العاصمة.

اللواء المسماري أوضح في تصريحات تلفزيونية، أمس، أن مساحة العاصمة اضطرتهم إلى الاعتماد على الاختراقات وهجوم المشاة، عوضا عن القوة الثقيلة والقوات الأكثر تدميرا، الأمر الذي أدى إلى أطالة أمد المعركة.

مؤكدا أن الجيش سيؤمن العاصمة من أجل انطلاق العملية الديمقراطية والدستورية، مشيرا إلى أن التحدي بالنسبة للجيش، هو حماية المدنيين وأملاكهم، وممتلكات ومؤسسات الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا