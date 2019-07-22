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غدا انطلاق أولى رحلات الحجاج عبر مطار بنينا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، اليوم الثلاثاء، أن أولى رحلات الحجاج إلى الأراضي المقدسة ستنطلق مساء غد الثلاثاء، وذلك على تمام الساعة 21:45 مساء عبر شركة الخطوط الجوية الليبية الناقل الرسمي للحجاج.

وطالبت إدارة مطار بنينا الدولي في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” الحجاج المستهدفين بالرحلة إلى ضرورة التواجد قبل موعد الرحلة بوقت كاف لإتمام كافة الإجراءات التي تعهدت أن تكون ميسرة.

ونوهت إدارة مطار بنينا إلى أن مكان التجمع سيكون بمدرسة “المرحوم سليمان الكيلاني” بمنطقة بنينا قرب ملعب شهداء بنينا، مطالبة المواطنين والمودعين للحجاج بضرورة التعاون التام والتقيد بتعليمات لجنة الحج والأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين وسلامة الحجاج.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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