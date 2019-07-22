“خارجية المؤقتة” تتحرك لاستعادة الطيار والطائرة

قالت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة إنها على تواصل مع السلطات التونسية لضمان استرجاع الطائرة والطيار الذي هبط بها اضطراريا في الأراضي التونسية، الاثنين.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الطائرة العسكرية L39 التابعة للجيش الوطني كانت في مهمة استطلاعية دورية وتعرضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا في منطقة بن غزيل بمعتمدية مدنين الشمالية في تونس.

وكانت قاعدة الوطية الجوية ذكرت في بيان أن الطائرة العسكرية الليبية التي هبطت في تونس تابعة لها.

وأفادت القاعدة بأن قائد الطائرة هو عقيد طيار فرج الصغير، حيث كان في طلعة جوية بالطائرة L-39 التابعة للقوات الجوية بالقيادة العامة، موضحة أنه اضطر للهبوط في الأراضي التونسية بعد تعرض الطائرة لخلل فني بأجهزة الملاحة الجوية.

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