ترجمان: الانسحاب الأميركي سبق دخول الجيش

قال عضو التكتل المدني الديمقراطي خالد ترجمان، إن توقيت انسحاب محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي من ليبيا، يأتي تزامنا مع اقتراب دخول الجيش الوطني للعاصمة طرابلس، مرجحا لجوء بعض المسلحين للبعثات الدبلوماسية أو للمواقع الأجنبية في ليبيا، أو استخدام المواقع المكتظة بالسكان.

وأشار ترجمان في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS218″، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية أصبحت تعلم تماما بانهيار الجماعات المسلحة في طرابلس، وهي أيضا إشارة إلى أن واشنطن أدركت أن الجيش الوطني قادم للعاصمة طرابلس لا محالة، لذلك أخرجت محققيها في وقت يتجهّز فيه الجيش لوضع الخطة النهائية لإنهاء الحرب بدخوله لطرابلس.

وأكد عضو التكتل المدني الديمقراطي أن المسلحين في طرابلس، قد يلجؤون إلى استخدام السُكّان في طرابلس كدروع بشرية في حربهم مع الجيش الوطني الذي يوشك على إنهاء المعارك الدائرة فور وصوله لقلب العاصمة طرابلس، كما حدث في مناطق عدّة في بنغازي ودرنة، حيث كان المتطرفون والمسلحون يحتمون بالمدنيين ولا يواجهون الجيش الوطني.

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