انقاذ حياة طفلة أصيبت برصاص عشوائي في بنغازي

بنغازي-العنوان

تمكن أطباء مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، الخميس الماضي، من انقاذ حياة الطفلة “أسيل عطية شعيب” البالغ عمرها سبع سنوات، والتي تعرضت لإصابة من رصاص عشوائي.

وقال استشاري جراحة وطب الأطفال، الدكتور صالح القماطي، أنه تم إجراء عملية الطفلة فور وصولها إلى المستشفى، وكانت الرصاصة اخترقت الجدار الأمامي للبطن واستقرت في العضلات الخلفية للظهر.

وأكد القماطي أن الطفلة بصحة جيدة، بعد أن تم إيقاف النزيف ومعالجة الأضرار التي تسببت فيها الرصاصة من تهتك في المعدة والأمعاء الغليظة والدقيقة.

ونوّه استشاري جراحة وطب الأطفال أنهم يواجهون نواقص، ولكنهم في الحالات المستعجلة، يفكرون فقط في إنقاذ المريض بكل الطرق الممكنة.

يشار إلى أن فوضى انتشار السلاح في أرجاء البلاد تسببت في العديد من حالات الوفاة والإصابات الخطيرة، وسط صمت وتجاهل من الجهات المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للمطالبة بجمع السلاح من المدنيين.

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